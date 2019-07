GreedFall : nouvelle vidéo de présentation

Les français de Spiders nous livre un second carnet de développeur sur leur futur RPGpour évoquer un peu le héros lui-même ainsi que les choix auxquels nous feront face dans cette espèce de relecture du nouveau monde, où l'on aura comme de coutume la possibilité de rendre service à telle ou telle faction présente, avec le risque de froisser certains membres si vous commencez à trop vous acoquiner avec un clan rival.Le titre sortira le 10 septembre (PC/PS4/One) et incarnera la toute dernière collaboration entre le studio et Focus Home, Spiders venant d'être racheté par BigBen.