Iron Man VR : Ghost en principal antagoniste

La ComicCon a permis d'en voir un chouïa plus suravec la présentation de la séquence tuto (à partir de 01:06:00 environ, pour 20 minutes de gameplay) et une pincée d'informations :- Les déplacements seront totalement libres- L'armure pourra bénéficier d'améliorations- Le principal méchant (ou plutôt la méchante) sera Ghost, qu'on a déjà pu voir dans le deuxième film Ant-ManRien de plus pour le moment, et on retourne donc patienter pour cette adaptation voulue suffisamment ambitieuse, attendue pour on ne sait encore quand sur PlayStation 4.