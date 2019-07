Tout comme Nintendo avec les « maisons » de, Gearbox Software lance une série de vidéos destinées à présenter ici les différents territoires visitables de, à commencer par la bien connue planète Pandore qui servira de point de départ à l'aventure, le tout avec Claptrap au micro.Ce troisième épisode fera partie des (nombreuses) sorties de la rentrée, avec un lancement plus exactement prévu pour le 13 septembre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.