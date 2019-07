The Walking Dead : l'édition finale en boîte sur PS4 et One + aperçu du nouveau rendu

C'est également début septembre, le 10 précisément, que sortiraen boîte sur PlayStation 4 et Xbox One, soit une bonne manière de rattraper d'un coup tout le travail effectué par Telltale puisque vous y retrouverez la totale : quatre saisons, le DLC 400 Days et la mini-saison Michonne.Ce ne sera d'ailleurs pas tout puisque cette version proposera un filtre applicable sur les trois premières saisons (et les deux annexes) pour offrir un rendu comics proche de la quatrième saison. Si ça ne vous plaît pas, ça ne restera qu'une option de toute façon. Skybound ajoutera cela un jukebox pour écouter les quelques 140 morceaux du jeu, et surtout une dizaine d'heures de commentaires audio probablement bourrés d'anecdotes de développement.