Marvel Ultimate Alliance 3 : le trailer overview

Faisant partie des jeux Switch de l'été,sortira plus précisément le 19 juillet, et en voici le trailer overview pour le moment uniquement disponible en japonais.Une toujours aussi surprenante exclusivité vu le passif de la franchise, qui gardera les mêmes fondamentaux (de l'action brut jouable en solo comme à quatre, en local et en ligne) avec sa brouette de personnages, sa campagne intégrant du New Game Plus et plusieurs modes de difficulté, et un mode défi pour y débloquer divers skins.Rappelons en outre qu'un Season Pass sera au programme pour ajouter des personnages de X-Men, les 4 Fantastiques et les Marvel Knights.