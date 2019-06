Samurai Shodown : trailer de lancement et aperçu des 4 persos du Season Pass

C'est en ce mardi 25 juin queeffectue son retour, du moins sur PlayStation 4 et Xbox One, d'autres versions étant attendues pour la fin d'année (plus exactement Switch, PC et Stadia).En voici le trailer de lancement accompagné d'un visuel des quatre personnages prévus pour le Season Pass qui, SNK le rappelle, peut-être récupéré gratuitement si vous achetez le jeu avant le 30 juin. Les concernés sont donc Rimururu (prévu en août), Basara (octobre), Kazuki (décembre) et Wan-Fu (février 2020), en ajoutant que si le succès est au rendez-vous, une seconde vague de combattants pourrait bien arriver par la suite.