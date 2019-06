Tetris 99 va se mettre en boîte au Japon

Petite surprise de la Switch remontant déjà à février dernier,va connaître les honneurs d'une version boîte le 9 août prochain, exclusivement au Japon pour le moment, et pour l'équivalent de 30$.Techniquement, ça reviendra exactement au même puisque la box proposera le jeu, un abonnement d'un an au service en ligne et le DLC qui ajoute le solo et le mode marathon.Reste donc l'ultime question : le jeu sera t-il vraiment sur cartouche ?Parallèlement, Nintendo annonce la tenue du quatrième tournoi qui se tiendra du 21 au 23 juin, période où il faudra enchaîner les meilleures places pour gratter des points. Les 999 premiers du classement repartiront chacun avec un code de 999 Gold Points (donc 10€ à dépenser sur l'eShop).Pour ceux que ça intéresse, le créateur de la franchise (Alekseï Pajitnov) a annoncé ne jamais avoir réussi à aller au-dessus du top 3.