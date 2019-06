Ni No Kuni Remastered : trailer et date de sortie

Leaké juste avant l'E3 (et Harada n'était pas content), le remaster du premierreviendra donc le 20 septembre prochain sur PC et PlayStation 4 en profitant de visuels améliorés, particulièrement concernant la résolution et c'est un peu normal.La Switch accueillera le même jour un portage tel quel de la version PlayStation 3, ce qui au final ne changera pas grand-chose à l'expérience, surtout si vous y jouez en nomade.En voici le trailer E3.