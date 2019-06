Vampire Bloodlines 2 : première vidéo de gameplay

BigBen avait sous-entendu qu'il faudrait attendre un peu pour voir à quoi ressembleraitmais comme c'est l'E3, il fallait bien marquer le coup et en voici donc un premier aperçu de gameplay tiré d'une version Alpha.Prévu pour 2020 (PC, PS4, One), le titre toujours narré par Brian Mitsoda reprendra les fondamentaux du premier avec toujours son système de clans vampiriques (menant à des pouvoirs différents) et tout ce qu'il faut de choix avec les conséquences qui vont avec.