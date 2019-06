Halo Reach : du gameplay de la version PC

Le remaster des'est illustré avec une longue vidéo de la version PC (le gameplay démarre à environ 11 minutes) et si l'aperçu se contente du 1080p/60FPS, ce qui est déjà mieux que l'original, on pourra obtenir au final du 4K, du HDR et tout un tas d'options propres au supports comme la configuration des touches, des options graphiques et des modification du FOV.Les tests publics débuteront ce mois-ci, avec un nouvel aperçu durant l'E3 2019 où l'on pourrait enfin obtenir une date de sortie aussi bien sur PC (dont Steam) que sur Xbox One. Dans le premier cas, ce sera un achat individuel tandis que sur One, ce sera un DLC à petit prix pour les possesseurs de la, voir gratuit si vous êtes abonnés Xbox Game Pass.Les développeurs ont tout de même ajouté que, coté multi, on retrouvera le système de défis quotidiens/hebdomadaires, avec ajout de saisons à thème et système anti-triche.