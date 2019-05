Game Informer poursuite son actuelle couverture suravec trois nouvelles mais courtes vidéos de présentation : MS. Marvel (Kamala Khan) et deux représentants de l'univers Spider-Man avec Miles Morales et Spider-Gwen.28 personnages jouables sont annoncés, en plus des méchants à affronter durant l'histoire comme Ultron, Sandman, Sentinels ou encore un certain Thanos.Sortie prévue le 19 juillet sur Switch.