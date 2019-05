Team Sonic Racing : 40mn de gameplay

Si les récentes quelques minutes de gameplay pourne furent pas suffisantes pour vous faire une idée de ce nouvel épisode, en voici toujours une quarantaine de plus, lâchées à l'occasion d'un nouveau Stream sur la chaîne officielle du hérisson bleu.Une longue vidéo qui permettra de découvrir 4 des 21 circuits ainsi qu'un rapide aperçu du mode histoire, livré en complément du mode multijoueur à pratiquer aussi bien en split-screen qu'en ligne.Sortie prévue ce 21 mai sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Switch.