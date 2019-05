Sniper Elite V2 Remastered pose ses arguments

Le cinquième épisode de la franchisedevant attendre 2020 pour seulement se dévoiler, et étant sans nouvelle pour l'heure de, les fans de headshots à plus ou moins 100m de distance pourront toujours se rabattre la semaine prochaine (le 14 mai) sur, pour 34,99€ sur tous les supports avec tout de même 10 % de réduction si vous le précommandez en dématérialisé (et seulement 9,99€ sur PC si vous avez l'original).En un trailer que voici, le studio Rebellion fait le point sur les diverses améliorations de ce remaster, résumées comme suit :- Améliorations graphiques sur tous les aspects- Nouveau mode photo- 8 nouveaux personnages (solo comme multi)- 60FPS- Tous les DLC inclus- 7 modes multi en ligne jusqu'à 16 (8 sur Switch)- 4K/HDR sur les supports concernés