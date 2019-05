Shakedown Hawaii : un trailer avant la sortie

Après de nombreux reports,va enfin sorti demain en dématérialisé (19,99€) sur une partie des supports prévus (PC, PS4, Switch, PS Vita) tandis que la version 3DS attendra encore un peu, sans plus d'indication pour le moment.Sorte de suite dedu même développeur, le titre aura le droit aux honneurs d'une version boîte sur PS4, Switch et Vita, avec priorité faite sur la dernière citée pour la simple et bonne raison que Vblank ne pourra ensuite plus produire de cartouches pour ce support. La sortie physique sur PS4 et Switch n'est elle pas encore datée.