En retard par rapport aux autres versions qui ont reçues de bons retours critiques, l'édition Switch devoit le bout de son chemin avec une sortie prévue le 14 mai prochain et dont voici un nouveau trailer.Pour consoler les impatients, le titre inclura d'office la totalité des DLC, pour un mode carrière fait de 100 défis, 28 véhicules personnalisables, 12 environnements et 60 circuits en tout, sans oublier le jeu en ligne (jusqu'à six).