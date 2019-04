Mortal Kombat 11 : un dernier trailer pour Frost

est officiellement disponible depuis ce matin même sur les quatre supports (PC, PS4, One, Switch), et NetherRealm aura donc attendu le tout dernier moment pour dévoiler Frost, dernier personnage du roster de base, donc sans compter les DLC à venir.Dans le même temps, l'équipe a tenu à réagir de suite à la gronde des premiers joueurs concernant la progression jugée beaucoup plus lente que d'habitude, ce qui pour beaucoup est un appel du pied implicite à se tourner vers les micro-transactions afin de pouvoir débloquer des bonus plus rapidement (skins, intros, équipement…). Le studio indique donc qu'un rééquilibrage de circonstance est en cours.