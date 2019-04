The Walking Dead : une méga-compile à venir

Il n'y aura plus de nouvelle saison pour l'adaptation de, qui s'est définitivement achevée il y a quelques jours, mais Skybound qui en a récupéré tous les droits souhaite offrir une toute dernière session de rattrapage avec une méga-compilation incluant la totalité des épisodes, dont le spin-off sur Michonne.Une compilation qui en profitera pour proposer des améliorations graphiques pour les précédentes saisons, des making-off et une refonte des menus.Pas de prix pour la collection en format standard mais trois éditions collectors sont au programme (voir visuel ci-dessous) : 100$ le pack Protector, 250$ le pack Guardian et 350$ pour le pack Signature.