Chernobylite : une présentation de 30 minutes

Même s'il ne s'agit que d'une simple aide au développement pour un chantier déjà financé dans sa globalité, le Kickstarter derencontre tout de même un beau succès puisque 90 % de la somme souhaitée a été récoltée en seulement quelques jours (voir lien ci-dessous).Pour remercier ce soutien, le studio The Farm 51 nous offre un plus long aperçu de son survival solo à ambiance horrifique, développé par seulement une vingtaine de braves et qui bénéficiera d'une démo jouables dès le mois prochain pour les contributeurs avant son Early Access PC en fin d'année. Le lancement final attendra lui le second semestre 2020, et l'équipe s'attardera ensuite sur les versions consoles.