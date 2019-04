PSVR : trailers pour Ghost Giant et Jupiter & Mars

Un peu d'actualité pour le PlayStation VR avec deux trailers de lancement pour marquer l'arrivée demain du mignon, qui sera vendu 24,99€ sur le PS Store et 5€ de plus si vous souhaitez impérativement une version boîte.L'autre est l'écologistequi attendra le 22 avril, certes jouable sans le casque mais l'intérêt principal résidera dans l'immersion de la réalité virtuelle pour vivre les aventures de ces deux dauphins qui veulent comprendre les origines de la fin du monde (et la disparition des humains). Là encore, ce sera vendu 24,99€, avec néanmoins une toute petite remise pour les abonnés PS Plus (22,49€).