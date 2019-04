Chernobylite a ouvert son Kickstarter (+ trailer)

Comme prévu, l'équipe de The Farm 51 a lancé son Kickstarter sous forme d'une aide au développement pourou plutôt d'une précommande de confiance puisque, comme d'habitude, placer au moins 30€ dans la cagnotte vous permettra de repartir au moins avec le jeu lors de son lancement fin 2019 en Early Access (puis fin 2020 pour la version finale).L'équipe ne cache d'ailleurs pas que le chantier est globalement déjà financé, et que les 100.000$ souhaités ont pour but de financer quelques allers-retours en Ukraine, non pas pour aller boire un verre, mais pour effectuer davantage de prises de vues afin d'améliorer le rendu du jeu via la technologie de photogrammétrie, dont on a pu avoir un aperçu avec le précédent jeu du studio ().Et le soutien semble d'ailleurs bien présent puisqu'un peu plus de 60.000$ a déjà été récolté en moins d'une semaine, preuve qu'il y a des intéressés pour ce jeu d'aventure sauce survie (100 % solo) dans les zones maudites de Tchernobyl et Pripiat. Rappelons en outre que des versions consoles sont envisagées mais n'arriveront qu'après la sortie PC (donc probablement Next Gen vu le timing).