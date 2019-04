Patrice Désilets n'a pas oublié 1666 Amsterdam

Beaucoup l'ont oublié mais il y a une dizaine d'années, Patrice Désilets oubliait doucement l'époque de son travail sur(les trois premiers) pour se consacrer chez THQ Montréal à, un jeu en apparence assez proche par sa ville ouverte, sa gestion de nombreux PNJ… à ceci près que l'on y incarnait un démon possédant forcément de multiples pouvoirs, dont le contrôle des animaux.Malheureusement, on connaît la carrière de THQ et la mise à mort a permis aux éditeurs de se partager les restes, et c'est ironiquement Ubisoft qui choppa la filiale de Montréal, mais sans Désilets qui n'était de toute façon pas en très bon terme avec son ex-employé.L'homme a depuis rebondi avec son propre studio, planchant actuellement sur son jeu de surviemais n'en oublie pas pour autant(dont il a pu récupérer les droits), affirmant aujourd'hui avoir l'intention d'y revenir un jour ou l'autre, et pourquoi pas juste après le premier cité. Bien entendu, la totalité du chantier sera auquel cas rebooté (la vidéo ci-dessous date quand même de l'époque PS360, et dans une phase de développement très peu avancé) mais Désilets estime que les acquis d'permettront de se relancer sur de bonnes bases, particulièrement dans les mécaniques de déplacement/grimpette.