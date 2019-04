World War Z : trailer de gameplay à J-8

Le lancement deapproche doucement, d'ailleurs prévu ce 16 avril sur PC/PS4/One, et son éditeur Focus Home Interactive vient nous offrir un gros trailer de gameplay (sous-titres FR disponibles dans les options) pour faire un peu le point sur ce jeu d'action porté sur la coopération, nous confrontant sans cesse à des zombies avec le risque de croiser hordes massives et certains spéciaux à la façonSi le coeur du jeu sera sa campagne faite de 12 chapitres à raison de 3 par ville (New York, Jérusalem, Moscou et Tokyo), avec également arbre de compétences pour motiver ensuite à taper des rushs en difficultés supérieures, cette adaptation assez libre proposera également du PVP sous divers modes, chacun incluant des streums IA pour poser problème à chaque clan.