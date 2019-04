Iron Man VR ne sera ni un shoot sur rail, ni une simple petite démo technique

Dévoilé tellement rapidement qu'on a à peine eu le temps de comprendre à quoi nous avions affaire,a dû passer par l'intervention de son réalisateur pour faire comprendre ses ambitions.Rian Payton du studioa en effet déclaré auprès du site GamesBeat que les choses ont commencé à se mettre doucement en place il y a un peu moins de trois ans et que contrairement à ce que laisse entendre la courte vidéo du State of Play, cette adaptation n'aura rien du « mini-jeu de luxe » ou d'un simple shoot-sur-rail :Un titre qui aura donc quelques arguments pour les fans de « l'homme de fer », avec une durée de vie estimée entre 8 et 10h (dans la moyenne des jeux d'action donc) et reste à attendre la sortie prévue cette année pour vérifier tout cela.