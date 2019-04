Journey to the Savage Planet attendra 2020

Lors de son annonce aux Game Awards de décembre dernier,était promis pour se dévoiler plus en détails cette année, sachant que 2019 devait également correspondre à la période de lancement.Promesse à moitié tenue pour ce projet de Typhoon Studios (fondé par d'anciens d'Ubisoft, EA et Warner Bros) puisque la sortie ne tombera que début 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, ce qui n'empêche pas de mettre en place dès à présent une nouvelle étape dans la communication avec un nouveau teaser pour montrer un aperçu des environnements que nous pourrons visiter façon seul au monde.S'il ne brille pas forcément par son rendu, le projet entend bien revenir aux fondamentaux de « la SF de l'Âge d'Or », bien loin des nombreuses dystopies actuelles mais plus dans une approche optimiste et dotée d'humour, où un astronaute va donc débarquer aux tréfonds de l'espace sur la planète AR-Y 26, sans trop d'équipement mais avec un seul but : explorer librement la planète pour déterminer si elle est viable pour l'espèce humaine.