Judgment : Nagoshi n'envisage aucune suite

Alors que la sortie occidentale de Judgment reste heureusement maintenue pour ce mois de juin, le producteur Toshihiro Nagoshi a tout de même souhaité revenir sur « l'affaire Pierre Taki », acteur/musicien accusé de consommation de drogue, ce qui par sa présence dans le jeu (doublages et traits physiques) a conduit SEGA a retiré tous les derniers exemplaires encore dans les étalages, en plus de supprimer sa fiche du PS Store.



On ne sait pas encore si l'éditeur compte proposer une nouvelle édition prochainement (et c'est fort probable) mais Nagoshi estime aujourd'hui que SEGA n'était pas dans l'erreur puisqu'il n'y avait pas selon lui de bon ou mauvais choix devant ce type de situation. Pour lui, si on avait eu affaire à un vieux produit, il aurait été possible de mettre tout cela sous le tapis en passant à autre chose mais avec un jeu « récent » (lancé en décembre dernier au Japon), l'éditeur ne pouvait ignorer l'affaire au risque de faire aveu de complaisance pour un fait aussi tabou qu'impardonnable sur ce territoire, particulièrement quand on est un « people ».



Pour autant, cela n'affecte pas vraiment le bilan du jeu : avec environ 300.000 ventes en physique (donc sans compter le dématérialisé), SEGA avait vendu 97 % du stock mis en place avant de venir récupérer ce qui restait. Une bonne performance donc, mais qui pourtant n'invite pas à envisager une suite : Nagoshi balaye sans détour les rumeurs d'une trilogie, et l'essentiel de la team doit actuellement plancher sur Yakuza 7 (ou quel que soit son nom).



Surprenant mais pas si inédit chez la Team Yakuza : un spin-off comme Yakuza Kenzan qui a fait à peu près les mêmes ventes en est resté au simple stand-alone.