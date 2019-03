Un nouveau trailer pour Yo-Kai Watch 4

Level-5 publie un nouveau trailer de sonqui va mettre en mouvements ce que l'on savait déjà, à savoir un léger regain d'ambition pour cette franchise nette perte de vitesse (mais pas invisible pour autant), et ce par l'apport d'un rendu graphique plus aux normes, un tout nouveau système de combat basé sur le temps réel, et surtout un contenu drastiquement revu à la hausse par la possibilité de visiter quatre univers parallèles (dont celui du dernier film en date).Il faudra attendre le 6 juin (au Japon) pour savoir si ce nouveau cru parvient à relancer l'affaire ou si le destin de la franchise est déjà scellé.