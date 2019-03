Observation : un trailer et une date de sortie

Annoncé en fin d'année dernière, la curiositéde Devolver Digital a redonné des nouvelles le temps du petit show Sony pour à la fois ajouter un trailer à la base de données, mais également une date de sortie : le 21 mai sur PC et PlayStation 4.Pour ceux qui n'ont pas suivi, ce « thriller SF » mettra en avant Emma Fisher, astronaute devant enquêter sur la mystérieuse disparition de tout un équipage. On pourrait penser à un énième jeu narratif à la sauce walking-simulator mais en fait non, car déjà le coté « walking » ne fonctionne pas des masses dans une station spatiale en apesanteur, mais aussi parce que vous ne contrôlez pas la précitée mais l'IA de la station, devant donc bidouiller les outils et caméra pour aider l'héroïne dans sa quête de réponses.