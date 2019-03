Killing Floor va se compiler sur PS4

Tripwire Interactive annonce l'arrivée prochaine sur PlayStation 4 d'une petite compilation comprenant(ainsi que son DLC Mme Foster) et, le tout pour 39,99€ au lieu de 50 balles si vous les prenez à l'unité, mais il faudra malheureusement se contenter du dématérialisé.Si vous n'avez jamais touché à la licence, on vous indique donc qu'il s'agit dans les grandes lignes d'un pur jeu à base de hordes, jouable jusqu'à six en coopération (voir 12 en « Versus Survival ») tandis que le deuxième cité est tout simplement l'adaptation au PlayStation VR avec sa campagne solo, son coop et son mode survie infini.La compile sortira le 21 mai, et en voici un trailer.