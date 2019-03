Killer 7 : Suda51 veut sa version ''complète''

Toujours souhaité sur Switch par son producteur (et accessoirement quelques fans),pourrait bien un jour revenir dans une toute autre forme à en croire les propos de Suda51 qui considère n'en avoir pas terminé avec ce chantier inachevé depuis son lancement initial il y a 14 ans.Lors d'une récente interview accordée au site Nintendo-Life, l'homme a fait savoir que seulement un tiers du script original a été utilisé pour le jeu, et qu'il reste donc une grande majorité encore à exploiter pour une version dite « complète ». Un cas loin d'être une première (on pense àqui n'a proposé qu'un quart du contenu prévu par Ueda) mais bonne nouvelle, Suda 51 comme Hiroyuki Kobayashi de Capcom ont toujours espoir de livrer leur Director's Cut à l'avenir :