Persona Q2 s'offre un nouveau trailer

Ultime production d'Atlus sur la vieille 3DS,fera partie des nombreux jeux susceptibles de vous occuper cet été avec sa sortie prévue pour le 4 juin en Europe comme aux USA, avec malheureusement toujours des textes US mais on a pris l'habitude.L'éditeur nous offre aujourd'hui le « Story Trailer » de ce nouveau spin-off qui comme le premier reprend la formule desmais avec le casting de Persona 3, 4 & 5 et certaines features propres à la licence dont le système de faiblesse et les attaques groupées.