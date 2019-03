Koei Tecmo confirme Attack on Titan 2 : Final Battle

Leaké plus tôt dans la semaine,est désormais officialisé sur tous les supports (PC, PS4, One, Switch) avec un lancement d'ores et déjà prévu pour le 5 juillet en occident, et la veille sur le territoire japonais.Donc cette version sera tout simplement une édition revue qui prendra en compte la Saison 3 de l'anime (en partie du moins), ce qui permettra d'ajouter de nouveaux personnages, des missions scénarisées et une nouvelle arme. On y trouvera également un nouveau mode multi PVPVE.Si ce n'est pas encore officiel, on rappelle que les rumeurs laissaient entendre que ceux qui possèdent le jeu de base pourront passer par un simple DLC pour se « mettre à jour ».