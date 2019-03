One Piece World Seeker : trailer de lancement

Luffy et son équipage ont pris rendez-vous pour ce vendredi avec le lancement desur PC, PlayStation 4 et Xbox One, dont voici le trailer de lancement diffusé à l'occasion du bien court Inside Xbox.Adaptation à la sauce monde ouvert, cette aventure inédite dans les grandes lignes n'empêchera pas quelques prétextes pour faire revenir quelques grands méchants de la saga.