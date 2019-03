Hunt : Showdown se précise sur Xbox One

Toujours disponible en Early Access sur PC,ira faire de même sur Xbox One puisque l'on nous en annonce la sortie sur le programme Xbox Game Preview pour ce printemps, sans plus de précisions pour le moment.Il s'agit pour rappel d'un titre multi développé par Crytek (qui font encore des jeux, oui) qui a la particularité de mélanger le PVP & PVE, avec dix joueurs sur la carte qui partent chasser de la grosse bestiole sur la carte avec un élément à risque mais obligatoire si vous voulez remporter la victoire : à force de tuer, vous allez avoir une prime sur la tête et donc le risque d'être poursuivi par les autres joueurs. Que vous optiez pour le chacun pour soi ou le mode « équipe de deux », tout se joue avec une seule vie façon Battle Royale.Notez que pour les amateurs de sensation simple, il existe également un classique mode deathmatch.