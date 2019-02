The Sinking City est bien reporté (+ trailer)

C'est par la diffusion de cette nouvelle vidéo de gameplay et d'un désormais vague « 2019 » dans le communiqué que les choses sont devenues claires : comme l'indiquait la rumeur,n'arrivera pas le 21 mars comme prévu et il faudra désormais patienter jusqu'à une nouvelle date, même si les bruits de couloirs évoquent la fin du mois de mai.Contrairement à la précédente adaptation de l'univers(qui en avait d'ailleurs le nom), les enquêtes seront ici beaucoup plus libres en matière de recherche, d'exploration comme d'interprétation, et tant pis si votre cerveau vous mène à de mauvais choix.