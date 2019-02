Travis Strikes Again : le premier DLC disponible

Grasshopper Manufacture signale que le premier DLC deest à présent disponible en téléchargement pour tous ceux qui possèdent le Season Pass (inclus dans la version boîte on rappelle), offrant un nouveau personnage qui bénéficie de deux compétences exclusives, ainsi qu'une nouvelle aventure textuelle en bonus.Le deuxième et dernier DLC devrait lui arriver le 30 avril, avec là encore un nouveau personnage (Bad Girl), une nouvelle aventure textuelle mais aussi et surtout un nouveau stage (Killer Marathon) avec le boss qui va avec.