The Occupation se montre avant la sortie

Annoncé de longue date mais voyant enfin le bout du tunnel avec une sortie programmée pour ce 5 mars,vient de rappeler à nous avec une longue présentation de gameplay pour montrer que l'on parle bien d'un jeu d'enquête qui tire son originalité du timer : suite à un attentat qui a tué 23 personnes, un journaliste d'investigation veut tirer l'affaire au clair mais n'a que quatre petites heures pour parvenir à ses fins. Et c'est bien quatre heures en temps réel, ce qui mettra une pression constante au joueur avec possibilité de regarder sa montre à loisir entre deux interrogatoires.Bonne nouvelle : les anti-dématérialisés auront droit à une version boîte sur PS4 & One (29,99€) via le groupe Just 4 Games. Mauvaise nouvelle : aucune traduction n'est prévue pour le moment, et il faudra donc maîtriser l'anglais pour se lancer dans l'expérience.