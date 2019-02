The Division 2 : trailer de la bêta ouverte

C'est ce vendredi que sera lancé la bêta ouverte desur les trois supports et pour une période de quatre jours (donc jusqu'au 4 mars), le tout pour une expérience légèrement enrichie par rapport à la précédente version d'essai puisqu'on aura droit à 3 missions principales au lieu de deux, en plus de cinq en annexe.Le nouveau trailer ci-dessous permet également d'affirmer que tous pourront également se lancer dans le PVP et la Dark Zone, ainsi qu'un aperçu du end-game via une mission Escarmouche.Le jeu « complet » reste lui attendu pour le 15 mars.