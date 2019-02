Dead or Alive 6 : un trailer pour Raidou

Nous disions encore plus tôt dans la journée que chez la Team Ninja, ça bossait actuellement dur surmais n'oublions pas que l'équipe est également en charge dequi doit arriver le 1er mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Pas de nouveau personnage en ce jour mais un simple trailer pour faire la présentation plus complète du dernier annoncé, à savoir Raidou, habituel méchant de la franchise mais jouable depuis peu (dans le cinquième épisode ainsi que Dimensions).