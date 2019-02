The Division 2 : trailer de la bêta

Ubisoft a déjà tenté de rassurer les intéressés paren stipulant clairement que, contrairement au premier épisode, le contenu post-campagne sera cette fois à la hauteur dès le lancement même.Et l'éditeur prouvera ses bonnes intentions durant la bêta privée qui se déroulera du 7 au 11 février (si vous avez précommandé le jeu) où vous trouverez tout d'abord deux missions de l'histoire, cinq secondaires, quelques défis, un aperçu du PVP aussi bien en Dark Zones qu'en Escarmouche, mais aussi donc une mission Invasion tirée du post-game avec directement le niveau 30 pour tous et une des trois spécialisations à choisir.N'oubliez pas que si la chance est éventuellement de votre coté, vous pourrez toujours tenter d'avoir une clé sans réservation, juste vous en vous inscrivant au site officielsortira le 15 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.