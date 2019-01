Jump Force : Story Trailer, gameplay pour Boruto et les premiers visuels de Dai

A l'occasion de l'actuel Taipei Game Show 2019, Bandai Namco reparle de sonavec un Story Trailer que voici, suivi d'un premier aperçu de Boruto (dans une vidéo de mauvaise qualité pour le moment), auquel on ajoute les premiers visuels officiels de Dai, dernier personnage annoncé avec Jotaro Kujo.Fier de ses 39 personnages annoncés (hors Season Pass), le titre sortira le 15 février prochain sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.