VR : Last Labyrinth arrivera pour ce printemps

Après avoir fait une bonne impression lors du TGS 2016 pour ensuite être récompensé l'année suivante lors de l'event Laval Virtual, la simulation « Escape Room VR »commence à entrevoir son lancement avec une fenêtre de sortie annoncée pour ce printemps sur PlayStation 4 et PC, avec d'ailleurs la totalité des principaux casques concernés pour ce dernier cas : Oculus Rift, HTC Vive et Windows Mixed Reality.Sorte de mélange entre Cube et Saw, le titre proposera aux joueurs de résoudre des énigmes pour fuir une zone inconnue où ils se sont réveillés, pourchassés par une fille un peu étrange. Notons d'ailleurs que cette dernière sera doublée par Stefanie Joosten.