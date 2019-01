Outward continue de s'expliquer en vidéo

Toujours entre les mains de Deep Silver qui souhaite lui donner sa chance coté marketing,s'offre un deuxième carnet de développeurs qui comme le précédent va montrer à quoi s'attendre : un jeu RPG bien loin des habitudes de notre époque.Car derrière son coté « petit jeu », ce projet des québécois de Nine Dots attire un minimum l'attention par sa volonté d'offrir une véritable liberté sans être pris par la main : pas de boussole magique qui affiche automatiquement les points de repère, pas de grand scénario cousu et linéaire… D'ailleurs, vous n'incarnerez même pas un élu providentielle mais un simple humain qui part à l'aventure avec son sac à dos. Débrouillez vous ensuite, mais prenez en compte que la survie sera maître mot avec gestion de la faim, la soif, la fatigue et la température.Sortie prévue le 26 mars 2019 (PC, PS4, One) avec un petit argument à ne pas oublier : même si le titre est loin d'être une perle graphique, cette économie de ressources vous permettra d'y jouer à deux en coopération en écran splitté (ou en ligne évidemment).