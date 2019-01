The Division 2 : Dark Zones et modes multi en vidéo

Après le Story Trailer,s'offre une nouvelle vidéo pour aborder le cas du multijoueurs en PVP, avec dès le lancement deux modes dédiés (Domination et Escarmouche) en plus du retour de la Dark Zone qui se découpera en trois secteurs. Une deuxième vidéo, fournie par Game Informer, nous montre ce que donnera tout cela manette en main.reste prévu pour le 15 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.