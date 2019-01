Sekiro : une petite vidéo de gameplay

Après la salve d'informations qui a fait du bien à ceux qui voulaient comprendre concrètement le système de progression,a aujourd'hui droit à une nouvelle vidéo de gameplay, toujours fournie par Game Informer et qui se charge de montrer rapidement un aperçu de la zone « Hirata Estates »Dans le détail, cette zone sera différente des autres (toutes interconnectées) puisque se situant en dehors de l'aventure principale : il s'agit d'un flashback servant à conter les liens entre le héros (The Wolf) et votre seigneur.Ce nouveau From Software reste attendu pour le 22 mars sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.