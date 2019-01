Cette fois, c'est la bonne : le troisième épisode dearrivera bien le 15 janvier sur tous les supports (PC, PS4, One et Switch), et Skybound Games nous en offre justement le trailer dédié.Un retour inattendu pour la franchise après la surprenante fermeture de Telltale, et il reste encore un tout dernier épisode à développer avant de voir faire nos adieux à Clémentine.