Senran Kagura Burst R:N a sa nouvelle date

Prévu au départ en ces fêtes de fin d'année,(remake de l'épisode 3DS) a dû rapidement repasser sur le table de travail à la demande de Sony, désormais peu enclin à accepter l'abus de séquences coquines sur ses supports.En ressort donc une date désormais fixée au 18 janvier sur PlayStation 4 pour une version amputée en partie de son mode Intimacy (vous pourrez regarder, mais pas « toucher »), au contraire de l'édition Steam qui ne subira aucune censure en arrivant quatre jours plus tard.Bonne nouvelle tout de même : le titre bénéficiera d'une traduction FR, et sera vendu à prix moindre (39,99€), même si les plus fans pourront craquer pour la version Shinobi Rivals (49,99€) ajoutant un personnage, une mission et deux costumes, voir carrément le collector disponible sur la boutique en ligne de Marvelous ().