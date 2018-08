Game Informer a pu poser ses pattes sur une version finalisée de, suite de l'un des plus sympathiques Metroidvania de ses dernières années et qui jouera cette fois la carte des univers parallèles dans sa narration, avec toujours ce qu'il faut d'humour et de références.Les intéressés n'auront plus longtemps à patienter puisque le titre sortira dans deux semaines (le 21 août) sur PC et PlayStation 4, pour 19,99€.