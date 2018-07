Black Ops 4 : nouveau trailer (mode Zombies)

Cette semaine se tient le Comic-Con où le mode Zombies deaura l'occasion de s'afficher pour les personnes sur place. Pour les autres, en voici toujours une nouvelle bande-annonce qui permet de rappeler que cette année (et surtout faute de campagne solo), ce mode sera bien plus conséquent qu'à l'accoutumée avec trois chapitres d'entrée qui nous emmèneront à travers le temps.100 % consacré au multi, dont du Battle Royale,sortira le 12 octobre sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.