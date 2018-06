The Crew 2 : trailer de lancement

Ubisoft rappelle l'arrivée cette semaine desur PC, PlayStation 4 et Xbox One, d'ailleurs disponible dès à présent pour ceux qui ont précommandé l'édition Gold, celle-là même qui propose un Season Pass à l'intérêt relatif puisque se contentant de quelques bolides exclusifs et de sept jours d'accès anticipé pour chaque lot mensuel de véhicules qui seront néanmoins accessibles à tous.Rappelons en outre qu'en matière de suivi, le titre proposera une grosse MAJ tous les trois mois, avec par exemple en septembre l'ajout des épreuves Hovercraft tandis que que décembre verra arriver le PVP.