PS VR : présentation de The Persistence

Les anciens de la filiale Liverpool de Sony ont fondé depuis quelques années Firesprite, studio indépendant mais toujours proche du constructeur puisque ayant à son CVou encoresur mobiles.Et le troisième produit restera dans la famille avec, projet exclusif au PlayStation VR qui est une sorte dedans l'espace. Un rogue-like donc, où vous devrez progresser dans un vaisseau (dont la structure est générée aléatoirement à chaque run), sachant que la mort ne constitue jamais un game over puisque vous vous réveillerez ensuite aux commandes d'un autre membre de l'équipage, reconstitué grâce à un ordinateur très compétent.Comme le veut le genre, chaque run vous rend de plus en plus puissant puisque la collecte de cellules volées à l'ennemi vous renforcera vous et vos successeurs.Pas de date pour le moment.